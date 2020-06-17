В городе Туркуэн, что во Франции, рядом с бельгийской границей построили современный полицейский участок. Новое здание внешне похоже на отель с белым армированным фасадом. Интерьер в помещении тоже выполнен в светлых тонах.

Город расположен рядом с бельгийской границей, сообщает Archdaily.

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Новое здание имеет целью "воплотить республиканскую идею и представить власть, обеспечить и успокоить временами хрупкую общественность, а также предложить полицейским комфортные и безопасные условия труда".

Здание должно стать более открытой / Фото Archdaily

По словам архитекторов, здание воспринимается как скульптурное, однородное и изысканное здание. Его согласованность и имидж четко выражают статус, одновременно обновляя имидж полицейского отделения. Это подтверждает важность его статуса как музея или культурного объекта.



Изнутри здание тоже сделано в светлых тонах / Фото Archdaily

Проект многоэтажный и имеет квадратную форму. Облицованное со всех сторон белой металлической обшивкой, составленной из модульных панелей, которые пронизаны тонкими планками, здание опирается на кирпичную основу, которая перекликается со строительными традициями Северной Франции.

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Наряду с участком расположен парк​/ Фото Archdaily