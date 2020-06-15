Открытый дом: в Мексике построили райское жилище посреди пальм – фото
На полуострове Юкатан, что в Мексике, местная архитектурная студия возвела бетонный дом в виде буквы "Г". Помещение расположено прямо посреди джунглей неподалеку от океана, а его особенностью является отсутствие большинства стен и наличие бассейна прямо на крыше.
Двухэтажный дом построили в биосферном заповеднике Сиан-Каан, что недалеко от города Тулум, пишет Dezeen.
К теме: Традиционный дом-палапа – особенности дизайна из Мексики: фото
Каркас самого дома здесь возведен из бетона с голубым пигментом. Он реагирует на солнце и меняет цвета, которые варьируются от синего к розовому.
Океан расположен в нескольких десятках метров от здания / Фото Dezeen
Дом также поднят над землей на крестообразных стойках, чтобы не нанести вреда экосистеме под ним.
Первый этаж расположен над землей / Фото Dezeen
На первом этаже здесь расположена кухня, столовая и гостиная открытого плана. Также здесь есть четыре спальни и три санузла. Именно с первого этажа можно зайти в бетонную башню, которая служит местом медитации.
Пол здесь покрыт местным деревом, а деревянная крыша затеняет территорию вокруг дома вместе с джакузи возле кухни. Часть стен здесь состоит из деревянных дверок – такая технология делает помещение открытым и создает отличную вентиляцию.
Джакузи затененное деревянным настилом / Фото Dezeen
Поднимая и опуская эти тяжелые двери, открытая и прозрачная резиденция превращается в прочную закрытую коробку – пояснили в архитектурной фирме.
Спиральная лестница пронизывает все здание / фото Dezeen
В одном из концов дома расположены бетонные спиральные лестницы, которые ведут к большой террасе на крыше с бассейном и столовой на свежем воздухе.
Читайте также: Комфорт и традиции: в Индонезии построили двухэтажное бунгало посреди джунглей – фото
Среди прочего на террасе на крыше есть бассейн / Фото Dezeen