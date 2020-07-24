В горах вблизи города Яремче на Прикарпатье, появились два идентичных экологических домика. Оба имеют треугольные острые крыши, обшитые деревом минималистичные фасады и темное кровельное покрытие. Больше о стильных домиках в Яремче – читайте в материале.

Назначение этих сооружений точно не известно, сообщает Дом 24.

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Пока не известно, будут ли сдаваться дома в аренду, однако их расположение довольно выгодно. Помещение построили за пределами шумного центра карпатского города, поэтому здесь довольно тихо и красиво. Добраться сюда можно по узкой проселочной дороге на автомобиле, пешком или на велосипеде.

Участок здесь достаточно узкий / Журналистка 24 канала Кандяк Елена

На небольшом участке расположены сразу два идентичных дома. Оба небольшие, и вероятно вмещают только самые необходимые комнаты. Передние стены в домах утоплены немного вглубь фасада и обшиты деревом. По бокам размещении светильники, а кроме входной двери здесь есть еще два небольших окна.

Вероятно вдоль дорожки высадят больше растений / Фото: журналистка 24 канала Кандяк Елена

Боковые стены, как и потолок, обшитые темным металлическим профилем, что придает домам изысканности. Именно контраст между цветом дерева и металла делает дома такими стильными.

Двор здесь устлан бетонными плитами, которые формируют дорожки, а на задних дворах обустроены небольшие крытые веранды.



Позади еще один вход / Фото: журналистка 24 канала Кандяк Елена

Вероятно проект еще не до конца завершен и работы будут продолжаться, однако первые результаты уже впечатляют.

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