Отсутствие свежего воздуха: как коронавирус помог выявить недостатки в архитектуре Нью-Йорка

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения, вызванные болезнью, указали архитекторам на недостатки в городском строительстве Нью-Йорка. Всего в мегаполисе вместе с агломерацией проживает более 19 миллионов человек.

Самыми очевидными проблемами оказались отсутствие балконов и частных зон для жителей многоквартирных домов, пишет Dezeen.

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Поскольку люди самоизолируются в своих домах, чтобы замедлить распространение COVID-19, частные открытые площадки стали неоценимыми пространствами для жителей города.

Но, по словам Натана Рича, соучредителя местной архитектурной студии PRO, много людей, которые живут в многоквартирных домах Нью-Йорка, не имеют доступа к таким районам.



Многие жители не имеют доступа к свежему воздуху на карантине / Фото: Unsplash

Доступ к открытому пространству, очевидно, более актуален сейчас, чем когда-либо ранее, особенно для жителей с низкими доходами, – рассказал Натан Рич.

По словам архитектора, более 400 тысяч жителей города вообще не имеют доступа к частным дворам.

Другой проблемой является отсутствие балконов в центре Нью-Йорка, из-за высокой плотности застройки в таких районах.

Архитектурная студия PRO даже разработала план по достройке балконов для таких зданий. Такая инициатива помогла бы решить сразу две проблемы: у жителей появится доступ к пространству на свежем воздухе, а также в ходе реставрации фасадов их сразу будут утеплять.

Детальный план реорганизации жилого пространства в типовой квартире / фото: Dezeen

По словам архитекторов, многие местные жители даже не задумывались о таких недостатках, пока не столкнулись с необходимостью сидеть дома.

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Для тех из нас, кто привык к социально устойчивому проекту города с высокой плотностью застройки, придется пересмотреть свое видение строительства новых домов в городе. Этот кризис возник, чтобы принести достоинство малым городским квартирам,

– рассказал Дэвид Браун, директор нью-йоркского офиса международной фирмы Woods Bagot.