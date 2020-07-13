Недалеко от столицы Китая Пекина (Бейджина) расположена пещера, которая охраняется ЮНЕСКО. Однако, после наводнений в 2012 году пещеры решили уберечь путем построения накрытия. В результате склон горы теперь выглядит так, будто на нем поселился огромный броненосец.

Внутри пещеры образовались трещины, а грунт имеет склонность к эрозии, сообщает Archdaily.

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Чтобы спасти памятник, китайские инженеры и архитекторы вместе создали проект и воплотили его в жизнь в очень короткие сроки. В частности с момента подтопления до момента открытия памятника для посетителей – прошло всего 6 лет.



Панцирь охораняется ЮНЕСКО / Фото Archdaily

Важнейшей частью программы спасения пещеры является защитное укрытие. Его разработали для предотвращения попадания внутрь дождя, снега, града и других осадков. Конструкция состоит из многих пластинок, чтобы снизить температуру в пещере и предотвратить повышенную влажность.



Каждая пластина здесь стоит под определенным углом / Фото Archdaily

Вся конструкция была собрана на месте, чтобы минимизировать расходы на строительство, а пластинки со временем должны быть поглощены зеленью.



Был большой риск завала пещеры / Фото Archdaily

Перепад высот между двумя крайними рядами опор около 30,7 метра, тогда как максимальная высота укрытия от земли около 35,7 метра.



Также здесь провели укрепления грунта / фото Archdaily

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Всего конструкция имеет 825 пластинок, которые обеспечивают пещеру дневным светом, вентиляцией и защищают ее от подтопления.