Пассивный доход и удобное расположение: какие преимущества инвестиций в гостиничные апартаменты

Инвестиции в недвижимость всегда выгодны. Однако, если у вас нет времени искать арендаторов, решать проблемы и заниматься ремонтом, то получить доход у вас не получится. Какая альтернатива? В мире набирает популярность модель инвестиций в гостиничные апартаменты – вы покупаете номер, можете жить в нем. А уже в ваше отсутствие недвижимость сдают для проживания клиентам отеля. Подробнее – на Дом 24.

Покупая апартаменты в LEV CITY HOTEL от Lev Development, вам не придется обслуживать свою недвижимость, ведь за вас это будет делать международный гостиничный оператор. Зато вы будете владельцем апартаментов и будете получать пассивный доход, сообщает Дом 24.

Больше Почему инвестировать в LEV CITY HOTEL выгодно даже во время пандемии

Чем конкретно будет заниматься гостиничный оператор



Вам не придется заниматься обслуживанием номера / фото: LEV CITY HOTEL

Маркетинг, централизованная сдача апартаментов в аренду, ремонт и полноценное обслуживание номеров будут делать за вас.

В какой именно отель стоит инвестировать и каков доход?

LEV CITY HOTEL – это второй в Украине и единственный во Львове сетевой отель городского типа, где можно приобрести номер в частную собственность, чтобы получать пассивный доход от 9 800 долларов в год и больше.

Почему туристы будут выбирать именно LEV CITY HOTEL

Отель предлагает 87 дизайнерских номеров, ресторан CITY-кафе, патио-зону для отдыха и библиотеку, бизнес-зону для встречи до 10 человек.



Номера разработаны известным львовским дизайнером Марком Савицким / фото: LEV CITY HOTEL

Ваши гости получат альтернативный формат жилья почти в центре города за разумные деньги и сразу все удобства под одной крышей: ресторан, детскую комнату, конференц-зал, систему безопасности, парковку, прачечную, консьержа и прочее.



Отель имеет выгодное расположение / фото: LEV CITY HOTEL

Важным преимуществом является расположение отеля:

10 минут пешком до центра;

2 километра от Оперного театра;

2,6 километра до железнодорожного вокзала;

5,7 километра до международного аэропорта имени Даниила Галицкого;

70 километров до польской границы.

Какой поток туристов во Львове?

До пандемии Львов посещали более 2 миллионов туристов ежегодно, а после ослабления карантина Львов станет еще популярнее среди украинских туристов, которые раньше отдыхали за рубежом.

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Существуют ли в Украине подобные отели



Вскоре отель будут вводить в эксплуатацию / фото: Premier Resort Hotel

LEV CITY HOTEL – единственный сетевой отель городского типа во Львове. Однако компания Lev Development уже имеет опыт реализации подобного проекта. В частности, подходит к концу строительство отеля Premier Resort Hotel неподалеку горнолыжного курорта Буковель. Здесь инвесторы уже раскупили большинство апартаментов и смогут получать пассивный доход уже после начала работы отеля.