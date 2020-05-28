Печь посреди дома ради традиций – дизайн гостевого дома в Аргентине: фото

Архитектор Лало Каррильо работал совместно с несколькими фирмами, чтобы разработать этот гостевой дом для своей семьи в Кордове, что в Аргентине. Каррилло и местные дизайнеры создали гостевой дом на 140 квадратных метров для своей семьи, проживающей в соседней резиденции с 1960-х годов.

Дом называется El Quincho. Он включает гостевой номер, кухню и столовую, а также внутренний дворик с кирпичной печью посередине. Она создана, чтобы обеспечить пространство для асадо, традиционного семейного события в Аргентине, котораое предусматривает приготовление мяса на гриле, пишет издание Deezen.

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В этом проекте команда нарушила традиции, разместив духовку асадора внутри кухни.

Часто эти печи размещают на открытом воздухе, но окончательным выбором семьи было иметь приготовления мяса, как часть обеда, чтобы член семейства, который готовит, наслаждался тем же пространством,

– поделились дизайнеры.

Раздвижные стеклянные двери проходят по части кухни и затрагивают столовую, чтобы с легкостью выйти во внутренний дворик. Крыша сохранила форму существующего дома середины века. Эль Квинчо также обнажил кирпичные стены, формирующие на белой краске кирпичную кладку, а также печь асадор.

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Выход на терасу / фото: Deezen

В одном из углов внутреннего дворика есть скамейка для отдыха гостей. Сад создали вокруг бассейна, который окружен белыми перилами.

Большие серые плитки, покрывающие внутренний дворик, также проходят внутрь кухни. Кирпичная печь образует центр и удачно гармонирует с теплыми тонами кедрового шкафа и деревянного обеденного стола.



Авторам удалось создать пространство для сохранения традиции / фото: Archdaily

В большой кухне есть все для приготовления еды, широкие столешницы, много шкафов и места для хранения. Двор, где растет целый ряд растений, отделяет кухню и столовую от спальни для гостей и ванной позади.