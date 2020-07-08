В Болонье, в Италии, архитекторы создали креативный дизайн концертного зала. Архитектурный стиль является наследием древней музыкальной традиции региона, а план самого здания состоит из 9 взаимосвязанных круговых помещений в виде пеньков. Также каждый из "пеньков" имеет свою высокотехнологичную крышу.

Кроме концертного зала, здесь есть аудитории для студентов местной консерватории, пишет Archdaily.

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В идее создания различных помещений, которые связаны между собой, лежит метафора оркестра, который состоит из разных людей, но вместе они звучат прекрасно.

В дизайн зала заложили метафору / Фото Archdaily

Само помещение возведено из кирпича, но снаружи облицовано деревом из эстетических соображений. К тому же, между деревом и кирпичом есть полость, которая служит как тепло- и звукоизоляционная подушка.

Внутри помещения отделаны дубом не только из эстетических соображений, но и для создания хороших акустических возможностей интерьера.

Здесь часто практикуются студенты / Фото Archdaily

Крыша здания в виде девяти двойных металлических лепестков, поддерживается небольшими металлическими столбиками. К легкой кровле добавляется слой звукоизоляции.

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Такие "лепестки" также могут давать тень, также используют вогнутые крыши для размещения здесь солнечных панелей.

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