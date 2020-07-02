Известные издания Calvert Journal и ArchDaily взялись вместе освещать архитектурные проекты Восточной и Центральной Европы в эпоху социализма. Предлагаем читателям взглянуть на знаковые здания "нафталиновой архитектуры", которые имеют научное назначение. На этой неделе речь пойдет о 5 зданиях, одно из которых расположено на территории Украины.

В целом издания покажут 50 монументальных сооружений эпохи социализма, говорится в материале Archdaily.

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5 зданий научного направления из социалистических государств

Институт научно-технической и экономической информации, Киев, Украина

Здание расположено на улице Антоновича / Фото Archdaily

Построенное в 70-х годах прошлого века, здание было спроектировано архитектором Флорианом Юрьевым. Внешне монументальное здание похоже на тарелку инопланетян.

Политехнический институт, Минск, Беларусь

Игорь Эссман и Виктор Аникин / Фото Archdaily

Похожее на огромный лайнер здание строилось для обустройства здесь образовательного учреждения. Со времен строительства, то есть с 1983 года и до сих пор, помещение является главным корпусом политехнического института.

Институт робототехники и технической кибернетики, Санкт-Петербург, Россия

Построено здание еще в 1963 году / Фото Archdaily

Считался одним из крупнейших научно-исследовательских центров всего Советского Союза, а сегодня – в России. Именно работники этого здания были призваны обеспечивать доминирование России в исследованиях космоса.

Бетонная конструкция круглой формы с резко заостренными краями получила название "белая роза".

Радиовышка, Братислава, Словакия

Здание назвали национальным памятником Словакии в 2018 году / Фото Archdaily

После более чем десяти лет строительства словацкая радиовышка соединила железнодорожный вокзал с центром города. Строительству башни предшествовали два тура конкурсов в 1962 и 1963 годах, после чего инвестор проекта отклонил проект победителя, аргументируя это высокими издержками, в пользу дизайна третьего места Свитко, Юрковича и Кисслинга.

Здание состоит из двух перевернутых пирамид; во внутренней размещаются все средства и оборудование радиовещания, тогда как большая структура содержит пространство для записи и публичных собраний.

Телефонная башня, Клуж-Напока, Румыния

Архитектором был румын Василе Митреа / Фото Archdaily

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Телефонная башня расположена в самом центре города. 3-этажное здание выделяется своим детальным мраморным фасадом. Во время второй фазы строительства был добавлен стеклянный пол.