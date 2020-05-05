Первобытный образ жизни: фото домов в Мексике, построенных из традиционных местных материалов

На полуострове Юкатан, в Мексике, художники со всего мира основали поселок. Дома здесь построены на первоначальный лад и только из экологических материалов. Каждый из них уникален и возведен из традиционных для местного населения строительных материалов.

Местная архитектура фиксирует всю квинтэссенцию богатства природы полуострова Юкатан и богатое духовное наследие. Именно поэтому архитекторы решили вернуть популярность местным традициям архитектуры, пишет Archdaily.

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Разумное сочетание опыта предков, технологических инноваций, живой духовности и коллективного опыта завершится новыми способами строительства,

– рассказывают разработчики.



Полуостров Юкатан выходит на Мексиканский залив / фото: Archdaily

Внутри посетителям разрешается ходить только босиком. Это сделано для того, чтобы последние лучше взаимодействовали с полом. Здесь также присутствует элемент сюрприза, когда посетитель переходит от прохладного и гладкого полированного цемента к теплому и сырому деревянному полу.

Весь внешний звук приглушается, тогда как собственные внутренние шаги , отражаются от стен и элементов декора и усиливают сюрреалистические размеры пространства.



Ванная здесь расположена на свежем воздухе / фото: Archdaily

Массивные и геометрические купола магически освещаются двумя круглыми окнами с видом на окружающие джунгли и небо.

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Этот проект сделан по-человечески и является данью нашей земле, но также и ласковым напоминанием о том, что люди созданы только природой,

– рассказали архитекторы.

Больше фото домов: