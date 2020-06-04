Архитектурная фирма Dialog собирается построить уникальное здание из ламинированной древесины в Канаде, которая станет первой в своем роде. Помещение будет иметь абсолютно нулевой углеродный след. В новое здание переедет колледж прикладного искусства и технологий.

Ламинированная древесина должна предотвратить выделение углерода, пишет Dezeen.

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Новое помещение является шестиэтажным дополнением к нынешнему зданию колледжа. На крыше нового здания разместят солнечные панели, которые должны выработать достаточно энергии на месте, чтобы компенсировать выбросы углерода, которые связаны со строительными операциями.



Так будет выглядеть самое экологичное здание мира / Фото Dezeen

Крыша сделана в форме буквы "Г" и покрыт алюминиевыми листами. После окончания строительства, колледж получит дополнительно 13 935 квадратных метров пространства. Старую конструкцию планируют отремонтировать и связать с новой.



Вокруг колледжа обустроят парк / Фото Dezeen

Тематика интерьера связана с примирением двух коренных народов Канады – инуитов и метисов. Именно поэтому на стенах и потолке можно увидеть традиционные для этих народов росписи, а некоторые аудитории сделаны в виде вигвама.



Узоры на потолке являются особенностью дизайна / Фото Dezeen

Что такое углеродный след?Это совокупное количество всех парниковых газов, которые образуются в результате деятельности отдельного человека, здания, организации, города, и т. п.

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Вигвам символизирует единство студентов / Фото Dezeen