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Пиксельный фасад: в центре Амстердама появился странный дом – фото

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Улица, на которой стоит дом, известна среди туристов города
Улица, на которой стоит дом, известна среди туристов города / Archdaily

На одной из самых известных улиц столицы Нидерландов Амстердаме обновили внешний вид одного из домов. Отделку фасада здания выполнили из литой нержавеющей стали со стеклянными вкраплениями. "Пиксельными" сделали также и входные двери.

Улица Hooftstraat известна своими бутиками и дизайнерскими магазинами, пишет Archdaily.

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Фасад здания сделан из нержавеющей стали, которая внешне напоминает пиксели. По словам дизайнеров, такие изменения не нарушают исторической ценности фасада здания, ведь "пиксели" только подчеркивают темную облицовку стены, которая здесь была до реновации.


Часть фасада сохраняет старый вид / Фото Archdaily

Стальной кирпич, инкрустированный стеклом, изготавливают на заводах и выкладывают его в специальные металлические рамки. Позже эти рамки приклеивают непосредственно к фасаду.

Хотя общие размеры кирпича из нержавеющей стали такие же, как и обычного, за счет сужения и смягчения краев сталь позволяет детализировать каждый изгиб фасада.


Элементы облицовки имеют разный цвет / Фото Archdaily

Входные двери в дом состоят из тех же кирпичей из нержавеющей стали. Дверная ручка и звонок также разработаны по заказу, чтобы интегрироваться в общий вид фасада. Оконные рамы для контраста изготовили в белом цвете, и немного наклонили их внутрь.

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Двери полностью сливается с фасадом /​ Фото Archdaily

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Крутые здания Нидерланды Дом Инновации строительства
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