Украинский архитектор Сергей Махно разработал подземный бетонный дом, который предусмотрен для того, чтобы пережить "неприятные сюрпризы", которые могут ожидать человечество после пандемии. Снаружи дом выглядит неприступным, однако он совсем не похож на бункер – в материале рассказываем почему.

Сергей Махно является основателем архитектурной студии Sergey Makhno Architects, сообщает известное архитектурное издание Dezeen.

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Основатель рассказал, что "спусковым крючком" для создания такого дома стала пандемия коронавируса.



Разработчики представляли здание, которое находится в украинских Карпатах / Фото Dezeen

Мы поняли, что мир имеет для нас еще много неприятных сюрпризов, к которым даже наиболее развитые экономически, социально и технически страны могут быть не готовы,

– объяснил Сергей Махно.



Внутри даже высадят дерево / Фото Dezeen

Вместо создания типовых суровых бункеров, студия разработала уютное убежище, где хотелось бы жить, "даже когда нет апокалипсиса".

План подземного дома должен был не только помочь переждать апокалипсис, но и позволить жильцам комфортно чувствовать себя внутри.



Так выглядит одна из спален / Фото Dezeen

Снаружи дом полностью бетонный, а крыша здесь разработана как вертолетная площадка. По словам разработчика, лучшим вариантом для размещения такого дома будут открыты местности, вроде украинских Карпат.

Винтовая лестница здесь ведет к подземной части дома, которую студия представляет полностью круглой.



Панорамы здесь, конечно, фальшивые / Фото Dezeen

Жилая зона, которая размещена на 15 метров под землей, содержит ряд жилых помещений, созданных для комфортного размещения двух-трех семей.

Одна стена большой гостиной облицована книжными полками в высоту, чтобы создать библиотеку, а другая будет иметь огромный диван. В центре гостиной планируют разместить дерево.



"Живым" можно сделать также и потолок / Фото Dezeen

Внутри предусмотрены спальни, которые бы имели цифровой экран от пола до потолка вместо окна, его можно было бы регулировать, чтобы видеть любимые места, вроде горных порогов или улиц Киева.



Так будет выглядеть кухня в подземном доме / Фото Dezeen

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Также в доме под названием "План В" планируют разместить домашний кинотеатр, большую кухню, тренажерный зал, медицинский кабинет и даже комнату для выгула собак.