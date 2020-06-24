Архитектурная студия сконструировала красный жилой блок, с учетом цвета крыш окрестных зданий и форм местных портовых винных погребов.

Дом содержит всего девять квартир на этаже. Квартиры с двумя спальнями расположены на трех этажах, а двухкомнатные квартиры и студии на двух следующих этажах, пишет издание Deezen.

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Мы выбрали цвет глины потому, что местные нормы устанавливают, что все здания должны иметь глиняную крышу или что-то похожее,

– поделился дизайнер.

Дизайнеры рассказывают, что были вынуждены разместить более интересную часть дома во дворах, ведь они были ограничены небольшой площадью.



Дом расположен вниз по улице / Фото Deezen

За окнами, выходящими на запад, вы получаете не только лучшее освещение, но и вид на реку.



Здание значительно выше соседних коттеджей / Фото Deezen

Caiano Morgado Arquitectos ожидают окончательных разрешений на строительство проекта и надеются, что смогут его завершить в 2022 году.