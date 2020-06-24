Как будто пластилиновый: проект аутентичного здания из Португалии – фото
Архитектурная студия сконструировала красный жилой блок, с учетом цвета крыш окрестных зданий и форм местных портовых винных погребов.
Дом содержит всего девять квартир на этаже. Квартиры с двумя спальнями расположены на трех этажах, а двухкомнатные квартиры и студии на двух следующих этажах, пишет издание Deezen.
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Мы выбрали цвет глины потому, что местные нормы устанавливают, что все здания должны иметь глиняную крышу или что-то похожее,
– поделился дизайнер.
Дизайнеры рассказывают, что были вынуждены разместить более интересную часть дома во дворах, ведь они были ограничены небольшой площадью.
Дом расположен вниз по улице / Фото Deezen
За окнами, выходящими на запад, вы получаете не только лучшее освещение, но и вид на реку.
Здание значительно выше соседних коттеджей / Фото Deezen
Caiano Morgado Arquitectos ожидают окончательных разрешений на строительство проекта и надеются, что смогут его завершить в 2022 году.