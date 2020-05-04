Площадка для гольфа среди пустыни – фото грандиозного бизнес-центра в Иордании

В Иордании недалеко от города Акаба среди пустыни построят крупный курортный комплекс под названием "Айла Оазис". Здание будет иметь площадь 13 тысяч квадратных метров. Во время проектирования архитекторы вдохновлялись песочными дюнами.

Хотя здание и построено полностью из бетона, снаружи оно не должно разрушать ландшафт пустыни и выглядеть гармонично среди окружающих песков, пишет Archdaily.

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Изогнутые отверстия открывают панораму на поле для гольфа и горы на заднем плане города. Солнечный свет фильтруется через экраны из перфорированной стали вместо окон.



Здесь отсутствуют традиционные для европейцев стеклянные окна / фото: Archdaily

Архитекторы говорят, что именно иорданские узоры вдохновляли их на треугольные отверстия экранов, тогда как оттенки окружающих гор перекликались в цветах с монолитным бетоном.

На стройке трудились местные рабочие, а технологии строительства зданий из сплошного бетона их научили в Европейском офисе архитектуры "Оппенхайм".



У большинства пространств проекта будет коммерческое назначение / фото: Archdaily

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Город расположен на берегу Акабского залива Красного моря возле границы с Израилем

На огромной площади бизнес-центра разместят жилые квартиры, гостиницы и коммерческие помещения, сосредоточенные вокруг поля для гольфа. Гостям здесь предложат свои услуги рестораны, лаунж-зоны, банкетные помещения, спа-центры и другие учреждения.

Больше фото архитектурного проекта из Иордании: