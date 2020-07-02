Это небольшое дополнение к дому имеет плоскую форму, и предназначено для расположения в саду. Небольшое уютное место призвано дать владельцу ощущение хюге. Снаружи и изнутри стены окрашены в темные тона, а в одной из стен архитекторы вмонтировали большое панорамное окно.

Владельцы хотели, чтобы домик внешне напоминал им природу Норвегии, сообщает Archdaily.

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Несмотря на желание клиентов, предлагается только вид на автостоянку и железнодорожную станцию – шутят разработчики. Однако сама идея плоского здания заключается в том, чтобы проект выполнял роль альтернативы коттеджа в сельской местности.



Панорамное окно не дарит владельцам потрясающих пейзажей / Фото Archdaily

Панорамное окно вместе со столом изготавливается так, чтобы не препятствовать виду, стол изготавливается полностью из стекла. Все это делает пространство поднятым над окружающим пейзажем.

Этот домик может служить как рабочее место, а также обеспечить владельцам приватность.



Пол здесь устлан ковролином / Фото Archdaily

Здесь сделаны полочки для книг и стул для чтения. Стул для чтения также имеет собственное маленькое окно, чтобы обеспечить вид на сад.

Интерьер отделан в темных цветах и материалах для контрастирования с большими стеклянными поверхностями. Внешняя часть окрашена в черный цвет с глянцевой краской.

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