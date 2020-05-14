Почему инвестировать в LEV CITY HOTEL выгодно даже во время пандемии

Даже несмотря на облегченный карантин надеяться на возобновление поездок заграницу в ближайшее время не стоит. Зато эксперты прогнозируют серьезный рост внутреннего туризма. Одними из самых популярных маршрутов украинцев станут путешествия во Львов, Киев и Одессу. Именно поэтому иметь в собственности гостиничную недвижимость в этих городах будет выгодно.

LEV CITY HOTEL – это второй в Украине и единственный во Львове сетевой отель городского типа, где можно купить номер в частную собственность, чтобы получать пассивный доход от 9 800 долларов в год и больше, сообщает Дом 24.

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Почему туристический поток во Львов вырастет



Туристов во Львове станет еще больше чем до пандемии / фото: Unsplash

Вследствие невозможности летать заграницу, желание украинцев провести отпуск за пределами собственного дома никуда не денется. Именно поэтому уже сегодня многие люди планируют маршруты путешествий по Украине.

Львов традиционно является популярным для туристов уже много лет подряд. Так, до пандемии город посещали около 2 миллионов туристов ежегодно. А после ослабления карантинных ограничений гостиницы города будут переполнены.

Уже планируем с семьей отдых в Одессе, Львове и Карпатах – мы их очень любим. Даже если просто сейчас открылись бы все границы мира, я все равно никуда не полетел бы. Сейчас время выводить из кризиса свои компании и страну, а не путешествовать по миру,

– пишет предприниматель Василий Хмельницкий на своей странице в фейсбук.

По словам бизнесмена, малый и средний бизнес из туристического сектора в этом году будут иметь новые возможности, ведь деньги на путешествия поедут в регионы.

Почему стоит инвестировать именно в LEV CITY HOTEL



Если инвестировать в LEV CITY HOTEL сейчас, то можно получить скидку в 10% / фото: LEV CITY HOTEL

10 минут пешком до центра;

2 километра от Оперного театра;

2,6 километра до железнодорожного вокзала;

5,7 километра до международного аэропорта имени Даниила Галицкого;

70 километров до польской границы.

Ваши гости получат альтернативный формат жилья в центре за разумные деньги и сразу все удобства под одной крышей: ресторан, детскую комнату, конференц-зал, систему безопасности и другое.



Вам не нужно самому заниматься управлением недвижимости / фото: LEV CITY HOTEL

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