Почему апартаменты в отеле LEV CITY HOTEL покупают даже в кризис: детали
LEV CITY HOTEL – это второй в Украине и единственный во Львове сетевой отель городского типа, где можно приобрести номер в частную собственность, чтобы получать пассивный доход от 9 800 долларов в год и более. Почему это выгодная инвестиция и какие преимущества именно этого отеля – читайте в нашем материале.
Одним из главных преимуществ сетевого отеля LEV CITY HOTEL от LEV Development является обслуживание от международного гостиничного оператора, который будет осуществлять полный цикл операционной деятельности апарт-отеля.
К теме: LEV Development: Мы создаем комфорт на всех уровнях
Маркетинг, централизованную сдачу апартаментов в аренду, ремонт и полноценное обслуживание номеров в соответствии со стандартами компании – берет на себя оператор. Вы не тратите свое время на управление недвижимостью, а лишь получаете пассивный доход от инвестиций.
Вам не нужно самому заниматься управлением недвижимости / фото: Lev City Hotel
Апарт-отели – это фактически сочетание частного дома с сервисом отеля и идеальный вариант для тех, кто рассматривает покупку квартиры как инвестицию, что будет приносить постоянный доход без лишних хлопот.
Почему стоит инвестировать во Львове
- Львов более 10 лет популярен среди туристов со всего мира;
- спрос на апартаменты здесь не зависит от сезона;
- в среднем за год город посещают около 2 миллионов туристов;
- здесь проходит более 100 фестивалей ежегодно;
- Львов является одним из немногих городов Европы с приятным соотношением "цена/качество";
- из Львова легко добраться в многие города Украины и остальную Европу.
Почему стоит инвестировать именно в Lev City Hotel
Апартаменты будут современными и подойдут для разных слоев населения / фото: Lev City Hotel
В LEV CITY HOTEL человек вкладывает в покупку уже готовых апартаментов – с ремонтом, с управляющим, который будет заниматься этим домом, безопасностью, управлением. Срок окупаемости такого варианта является лучше, чем для квартиры, где все нужно делать самому,
– говорит совладелец компании Lev Development Александр Островский.
Преимущества в цифрах
- 10 минут пешком до центра;
- 2 километра от Оперного театра;
- 2,6 километра до железнодорожного вокзала;
- 5,7 километра до международного аэропорта имени Даниила Галицкого;
- 70 километров до польской границы.
Гости города получат альтернативный формат жилья в центре за разумные деньги и сразу все удобства под одной крышей: ресторан, детская комната, конференц-зал, система безопасности, и тому подобное.
Что предлагает LEV CITY HOTEL
Каждый номер будет иметь свой оригинальный дизайн / фото: Lev City Hotel
Эргономичный дизайн каждого номера разработан Марком Савицким и его командой.
- Апарт-отель предлагает 87 дизайнерских номеров;
- ресторан CITY-кафе с кофе и круассанами;
- патио-зона для отдыха и библиотека;
- бизнес-зона для встречи до 10 человек;
- дополнительные услуги: паркинг, прачечная, консьерж.
Почему апартаменты Lev City Hotel покупают даже во время кризиса?Это уникальный проект для рынка Львова. Пока конкуренты поймут потенциал апартаментов – вы уже будете получать доход. К тому же инвестиция в отель – надежная альтернатива депозиту. Вы не рискуете потерять средства или получить проблемы с банком. Зато ваши деньги будут работать на вас каждый день.
Вам не нужно прилагать усилий для получения прибыли – это именно тот пассивный доход, о котором мечтают инвесторы. Все заботы берет на себя международный гостиничный оператор с большим опытом.
В ближайшие годы эксперты прогнозируют увеличение спроса на внутренний туризм, следовательно Львов – это перспективный вариант для вашей инвестиции.
Читайте также: Управляющая компания – новая альтернатива ОСМД
Пандемия рано или поздно закончится
По словам основателя Lev Development Александра Островского, пандемия коронавируса однозначно ударит по экономике всего мира, однако инвестиции в недвижимость во Львове всегда будут выгодными.
Александр Островский (справа) – соучредитель Lev Development / фото: Victor Moskalyuk
Львов имеет очень высокий показатель спроса, но доход определяем, исходя из расчета наполняемости апартаментов на 75%, что и составляет минимальный порог пассивного дохода,
– рассказал Александр Островский.
Такие показатели были актуальными до пандемии, однако по прогнозам, уже в следующем году количество туристов во Львове не только вернется на прежний уровень, но и даже возрастет.