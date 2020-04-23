Почему апартаменты в отеле LEV CITY HOTEL покупают даже в кризис: детали

LEV CITY HOTEL – это второй в Украине и единственный во Львове сетевой отель городского типа, где можно приобрести номер в частную собственность, чтобы получать пассивный доход от 9 800 долларов в год и более. Почему это выгодная инвестиция и какие преимущества именно этого отеля – читайте в нашем материале.

Одним из главных преимуществ сетевого отеля LEV CITY HOTEL от LEV Development является обслуживание от международного гостиничного оператора, который будет осуществлять полный цикл операционной деятельности апарт-отеля.

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Маркетинг, централизованную сдачу апартаментов в аренду, ремонт и полноценное обслуживание номеров в соответствии со стандартами компании – берет на себя оператор. Вы не тратите свое время на управление недвижимостью, а лишь получаете пассивный доход от инвестиций.



Вам не нужно самому заниматься управлением недвижимости / фото: Lev City Hotel

Апарт-отели – это фактически сочетание частного дома с сервисом отеля и идеальный вариант для тех, кто рассматривает покупку квартиры как инвестицию, что будет приносить постоянный доход без лишних хлопот.

Почему стоит инвестировать во Львове

Львов более 10 лет популярен среди туристов со всего мира;

спрос на апартаменты здесь не зависит от сезона;

в среднем за год город посещают около 2 миллионов туристов;

здесь проходит более 100 фестивалей ежегодно;

Львов является одним из немногих городов Европы с приятным соотношением "цена/качество";

из Львова легко добраться в многие города Украины и остальную Европу.

Почему стоит инвестировать именно в Lev City Hotel



Апартаменты будут современными и подойдут для разных слоев населения / фото: Lev City Hotel

В LEV CITY HOTEL человек вкладывает в покупку уже готовых апартаментов – с ремонтом, с управляющим, который будет заниматься этим домом, безопасностью, управлением. Срок окупаемости такого варианта является лучше, чем для квартиры, где все нужно делать самому,

– говорит совладелец компании Lev Development Александр Островский.

Преимущества в цифрах

10 минут пешком до центра;

2 километра от Оперного театра;

2,6 километра до железнодорожного вокзала;

5,7 километра до международного аэропорта имени Даниила Галицкого;

70 километров до польской границы.

Гости города получат альтернативный формат жилья в центре за разумные деньги и сразу все удобства под одной крышей: ресторан, детская комната, конференц-зал, система безопасности, и тому подобное.

Что предлагает LEV CITY HOTEL



Каждый номер будет иметь свой оригинальный дизайн / фото: Lev City Hotel

Эргономичный дизайн каждого номера разработан Марком Савицким и его командой.

Апарт-отель предлагает 87 дизайнерских номеров;

ресторан CITY-кафе с кофе и круассанами;

патио-зона для отдыха и библиотека;

бизнес-зона для встречи до 10 человек;

дополнительные услуги: паркинг, прачечная, консьерж.

Почему апартаменты Lev City Hotel покупают даже во время кризиса?Это уникальный проект для рынка Львова. Пока конкуренты поймут потенциал апартаментов – вы уже будете получать доход. К тому же инвестиция в отель – надежная альтернатива депозиту. Вы не рискуете потерять средства или получить проблемы с банком. Зато ваши деньги будут работать на вас каждый день.



Вам не нужно прилагать усилий для получения прибыли – это именно тот пассивный доход, о котором мечтают инвесторы. Все заботы берет на себя международный гостиничный оператор с большим опытом.



В ближайшие годы эксперты прогнозируют увеличение спроса на внутренний туризм, следовательно Львов – это перспективный вариант для вашей инвестиции.

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Пандемия рано или поздно закончится

По словам основателя Lev Development Александра Островского, пандемия коронавируса однозначно ударит по экономике всего мира, однако инвестиции в недвижимость во Львове всегда будут выгодными.



Александр Островский (справа) – соучредитель Lev Development / фото: Victor Moskalyuk

Львов имеет очень высокий показатель спроса, но доход определяем, исходя из расчета наполняемости апартаментов на 75%, что и составляет минимальный порог пассивного дохода,

– рассказал Александр Островский.

Такие показатели были актуальными до пандемии, однако по прогнозам, уже в следующем году количество туристов во Львове не только вернется на прежний уровень, но и даже возрастет.