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Почему апартаменты в отеле LEV CITY HOTEL покупают даже в кризис: детали

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Сетевые отели сегодня уже обычное дело во всем мире / LEV Development

LEV CITY HOTEL – это второй в Украине и единственный во Львове сетевой отель городского типа, где можно приобрести номер в частную собственность, чтобы получать пассивный доход от 9 800 долларов в год и более. Почему это выгодная инвестиция и какие преимущества именно этого отеля – читайте в нашем материале.

Одним из главных преимуществ сетевого отеля LEV CITY HOTEL от LEV Development является обслуживание от международного гостиничного оператора, который будет осуществлять полный цикл операционной деятельности апарт-отеля.

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Маркетинг, централизованную сдачу апартаментов в аренду, ремонт и полноценное обслуживание номеров в соответствии со стандартами компании – берет на себя оператор. Вы не тратите свое время на управление недвижимостью, а лишь получаете пассивный доход от инвестиций.


Вам не нужно самому заниматься управлением недвижимости / фото: Lev City Hotel

Апарт-отели – это фактически сочетание частного дома с сервисом отеля и идеальный вариант для тех, кто рассматривает покупку квартиры как инвестицию, что будет приносить постоянный доход без лишних хлопот.

Почему стоит инвестировать во Львове

  • Львов более 10 лет популярен среди туристов со всего мира;
  • спрос на апартаменты здесь не зависит от сезона;
  • в среднем за год город посещают около 2 миллионов туристов;
  • здесь проходит более 100 фестивалей ежегодно;
  • Львов является одним из немногих городов Европы с приятным соотношением "цена/качество";
  • из Львова легко добраться в многие города Украины и остальную Европу.

Почему стоит инвестировать именно в Lev City Hotel


Апартаменты будут современными и подойдут для разных слоев населения / фото: Lev City Hotel

В LEV CITY HOTEL человек вкладывает в покупку уже готовых апартаментов – с ремонтом, с управляющим, который будет заниматься этим домом, безопасностью, управлением. Срок окупаемости такого варианта является лучше, чем для квартиры, где все нужно делать самому,
– говорит совладелец компании Lev Development Александр Островский.

Преимущества в цифрах

  • 10 минут пешком до центра;
  • 2 километра от Оперного театра;
  • 2,6 километра до железнодорожного вокзала;
  • 5,7 километра до международного аэропорта имени Даниила Галицкого;
  • 70 километров до польской границы.

Гости города получат альтернативный формат жилья в центре за разумные деньги и сразу все удобства под одной крышей: ресторан, детская комната, конференц-зал, система безопасности, и тому подобное.

Что предлагает LEV CITY HOTEL


Каждый номер будет иметь свой оригинальный дизайн / фото: Lev City Hotel

Эргономичный дизайн каждого номера разработан Марком Савицким и его командой.

  • Апарт-отель предлагает 87 дизайнерских номеров;
  • ресторан CITY-кафе с кофе и круассанами;
  • патио-зона для отдыха и библиотека;
  • бизнес-зона для встречи до 10 человек;
  • дополнительные услуги: паркинг, прачечная, консьерж.

Почему апартаменты Lev City Hotel покупают даже во время кризиса?Это уникальный проект для рынка Львова. Пока конкуренты поймут потенциал апартаментов – вы уже будете получать доход. К тому же инвестиция в отель – надежная альтернатива депозиту. Вы не рискуете потерять средства или получить проблемы с банком. Зато ваши деньги будут работать на вас каждый день.

Вам не нужно прилагать усилий для получения прибыли – это именно тот пассивный доход, о котором мечтают инвесторы. Все заботы берет на себя международный гостиничный оператор с большим опытом.

В ближайшие годы эксперты прогнозируют увеличение спроса на внутренний туризм, следовательно Львов – это перспективный вариант для вашей инвестиции.

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Пандемия рано или поздно закончится

По словам основателя Lev Development Александра Островского, пандемия коронавируса однозначно ударит по экономике всего мира, однако инвестиции в недвижимость во Львове всегда будут выгодными.


Александр Островский (справа) – соучредитель Lev Development / фото: Victor Moskalyuk

Львов имеет очень высокий показатель спроса, но доход определяем, исходя из расчета наполняемости апартаментов на 75%, что и составляет минимальный порог пассивного дохода,
– рассказал Александр Островский.

Такие показатели были актуальными до пандемии, однако по прогнозам, уже в следующем году количество туристов во Львове не только вернется на прежний уровень, но и даже возрастет.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Инновации строительства Строительство Бизнес и инвестиции Дом
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