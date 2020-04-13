"Подметальная башня": фото нового отеля в Австралии, построенного в долине виноградников

Архитектурная компания спроектировала высокую башню для отеля "Оскар Сеппельтфилд" в виноградной долине Баросса в Австралии. Новое здание рассчитано на 70 номеров.

Отель по форме должен напоминать бочку для вина, которая якобы "вырастает" из долины, пишет Archdaily.

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Философия дизайна родилась, когда архитекторы наблюдали за тем, как мастера изготавливают бочки для вина. Именно поэтому, искривление и выпуклость каждой составляющей здания взято из формы бочек.



Виноградник расположен на юге Австралии / фото: Archdaily

Без Оскара Сеппельта (владельца отеля – 24 канал), а теперь и без этого здания не будет существовать не только гостиницы, но и виноградной долины,

– рассказали в архитектурной компании.



Виноградник вокруг отеля огромный / фото: Archdaily

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Концепция отеля выражается контрастными материалами и прозрачным покрытием по всей площади фасада. Программно, здание будет иметь большое светлое пространство на первом этаже, а также зал для совещаний и ресторан, а также бар на верхнем уровне.