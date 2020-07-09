Часто при покупке квартиры инвесторы совершают одни и те же ошибки. Это и не удивительно, ведь купить собственное жилье – не на шопинг сходить. В таком деле каждая небольшая ошибка может обойтись довольно дорого в будущем. Так что 5 самых распространенных ошибок при выборе квартиры и что стоит знать перед покупкой – читайте в материале.

О типичных ошибках нам рассказывают эксперты девелоперской компании LEV Development, сообщает Дом 24.

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Не спешить, оставить эмоции и самоуверенность в стороне и четко знать свою цель – основные советы, которые помогут вам сделать правильный выбор.

5 самых распространенных ошибок при выборе квартиры

Неопределенность

Составьте список важных для вас факторов / Фото Unsplash

Перед покупкой стоит четко понимать, какую квартиру вы ищете. Что для вас важно? Планирование, инфраструктура, размещение или даже вид из окна. Перед тем, как начинать поиски – выпишите для себя список необходимых и важных для вас факторов.

Чрезмерная эмоциональность

Эмоции, без сомнения, являются врагом серьезных решений. Если вы будете слишком придирчиво относиться даже к малейшим мелочам, то никогда не найдете квартиру мечты. И наоборот, если сконцентрировать внимание на чем-то одном — можете пропустить важные недостатки.

Спешка

Не стоит спешить с покупкой / Фото Unsplash

Рынок недвижимости сегодня сильно отличается от того, который был 10 лет назад. Нет смысла переживать из-за того, что желаемую квартиру быстро перекупит кто-то другой. Не спешите. Выберите и забронируйте несколько вариантов, а потом спокойно взвесьте все преимущества и недостатки.

Чрезмерная самоуверенность

Если вы покупаете жилье впервые, не слишком смыслите в юридических тонкостях – обратитесь к специалистам. Такой шаг поможет сохранить ваше время, нервы и деньги. Например, хорошие юристы избавят вас от ненужной бумажной работы и подскажут, как вернуть 1 % от стоимости квартиры.

Обслуживание дома

Обслуживание дома тоже является важным фактором / Фото LEV Development

Советуем поинтересоваться, кто будет обслуживать ваш дом. Придется вам позаботиться обо всем самостоятельно или такую ответственность возьмет на себя ОСМД. В конце концов, лучшим вариантом будет управленческая компания.

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Так, жилые комплексы от девелоперской компании LEV Development обслуживает управляющая компания SERVICEHOUSE, которая позаботится о чистоте в подъездах, вывозе мусора, вашей безопасности и многих других важных факторах комфортной жизни.