Під час пошуку варіантів купівлі квартири в новобудові легко можна "загубитись" у відділах продажів різних будівельних компаній. Консультанти розповідатимуть про умови, а більшість питань просто вилетять з голови. Знайомо? Що треба пам'ятати, коли вибираєте квартиру та як не забути про важливі питання – читайте в матеріалі.

Существует много нюансов, которые помогут вам сделать выбор без постороннего влияния, сообщает Дом 24.

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Перед покупкой стоит обратить внимание и на дом и на квартиру. Также не забывайте об изучении документов,

– рассказывает руководитель отдела продаж LEV Development Иванна Иванкив.



В отделе продаж вам предоставят консультацию / Фото LEV Development

На что именно стоит обратить внимание перед покупкой квартиры: полезные советы

Внешний вид дома



Фасад – лицо дома / Фото LEV Development

Обратите внимание на материал и технологии строительства. Обязательно спросите в отделе продаж о том, из чего будут строить ваше помещение. Еще одной важной деталью является материал, который использовали для утепления, размеры оконных проемов, наличие балкона или террасы – все нюансы, которые касаются самого дома стоит спросить сразу и тщательно их обдумать.

Внутренние особенности

Внутренняя "начинка" не менее важна чем внешний вид дома. Сколько квартир будет на этаже, сколько лифтов будет развозить жителей по квартирам, можно ли на лифте спуститься в паркинг и какая система безопасности в доме. Такие мелочи в конечном итоге и делают вашу жизнь в новом доме комфортной.



Залог комфортной жизни в доме – удобства на всех уровнях/ Фото LEV Development

Важными будут и такие параметры как энергоснабжение и отопление. Отдельная котельная в доме или централизованное отопление? Будут ли в квартире батареи? Не забывайте, что обсудить надо все нюансы.

Оценка квартиры

После обсуждения удобств дома, следует переходить к самой квартире. На какую сторону выходят окна, качественные ли входные двери, в каком состоянии вы получите квартиру после завершения строительства, и какова планировка у будущего жилья. Так как мало получить только "стены". Важно понимать для себя, сколько потребуется сил и средств для того, чтобы привести их в жилое состояние.

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Изучение документов



Разрешительные документы станут решающим в выборе квартиры / Фото Unsplash

Даже если вам понравился дом и квартира, а компания вам "кажется" надежной, не стоит уходить из отдела продаж не ознакомившись с документами. Надежные девелоперские компании предложат вам ознакомиться со всей документацией и разрешениями на строительство.

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