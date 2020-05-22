Поликарбонат вместо фасада: фото необычной многоэтажки из Бельгии

В Брюсселе архитекторы реализовали проект, который состоит из трех двухкомнатных квартир. Учитывая миниатюрное место, на котором располагается участок, каждая квартира занимает примерно три этажа, которые накладываются один на один. Однако изюминкой дома является его полупрозрачный фасад.

Позади здания располагается большой внутренний двор, пишет Archdaily.

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Все трехкомнатные квартиры имеют выход как к северной, так и в южной стороне. Также каждая квартира имеет террасы, которые выходят на сад.



Здание резко контрастирует с соседними / фото: Archdaily

Главной причиной почему южный фасад сделан из поликарбоната, является его способность пропускать свет. Именно поэтому, полупрозрачная плита из поликарбоната призвана максимизировать поступления естественного света в спальни, обеспечивая при этом приватность.



Интерьер выполнен в белых тонах / фото: Archdaily

Такой фасад также обеспечивает постоянную вентиляцию, и еще один слой утепления, что значительно уменьшает так называемый "углеродный след" здания.

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Каждый из домов на этой улице имеет собственный двор / фото: Archdaily