Полупрозрачный дом: в Чехии построили креативную штаб-квартиру для производителя стекла – фото

Пражская студия "Ov-a Architekti" построила полупрозрачное здание для офиса компании, которая производит предметы из стекла Lasvit в городе Новы Бор, что в Чехии. Таким образом "стеклянная" компания подчеркивает свой вид деятельности.

Студия архитектуры отремонтировала несколько нынешних домов и добавила черно-белые домовые дополнения для формирование штаб-квартиры компании Dezeen.

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Новая штаб-квартира разместилась в бывших мастерских стекольной компании.



Фасад выложен из маленьких плиток / фото: Dezeen

Задачей клиента было создать штаб-квартиру компании, которая продолжает традицию изготовления стекла и сочетает стекло и свет,

– объяснили представители архитектурной компании.



Крыша также обложена полупрозрачной плиткой / фото: Dezeen

Фасад здесь выполнен из 1 400 отдельных прозрачных плиток, которые поддерживаются стальным каркасом, который соединен с бетонной конструкцией здания.



Бетон здесь должен напоминать об индустриализме компании / фото: Dezeen

Система была разработана таким образом, чтобы ее можно было использовать в других проектах в будущем.



Новое здание также совмещено со старым небольшим коридором / фото: Dezeen

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Интерьер также решили сделать полностью белым, чтобы создать общую однотонную картину. Потолок здесь вылит из бетона, который своим цветом удачно контрастирует с интерьером.