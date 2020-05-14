Посреди царства юрт: впечатляющие фото общественного центра в столице Монголии

"The Ger" – инновационный общественный центр в столице Монголии Улан-Баторе. Построен из дерева, поликарбоната проектной группой Rural Urban Framework. Внутри проводят внешкольные занятия и общественные мероприятия.

Традиционными для Монголии являются круглые домики-юрты, среди которых выбивается общественное пространство неправильной 7-угольной формы, пишет Dezeen.

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Деревянный каркас поддерживает все здание, которое спроектировано как помещение внутри помещения. Таким образом пространство лучше удерживает тепло.



"Буферная зона" также служит игровым пространством для детей / фото: Dezeen

Внутри расположено небольшое углубление с местами для сидения – здесь обычно собираются дети. Компактное расположение сидений позволяет людям сидеть рядом в холодную погоду.



Углубление расположено прямо посередине пространства / фото: Dezeen

По замыслу архитекторов, этот дом – прототип помещения кочевых людей, которые переехали в город, где они поставили палатки и отказались строить жилье из кирпича. Инновационный общественный центр был создан, чтобы облегчить переход жителей от кочевого образа жизни.



Монголы до сих пор считаются кочевой нацией / фото: Dezeen

В культуре, где не существует слова "общество", важен был такой проект. Все для того, чтобы дать возможность жителям решить, что значит жить вместе, и приобретать новые методы сотрудничества,

– пояснили разработчики.

Дело в том, что столица Монголии перенаселена, а семьи живут рядом в районах, где нет даже проточной воды или канализации. Люди копают собственные котлованы и сжигают уголь, чтобы согреться в холодные зимы, где температура опускается до минус 40 градусов.

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Панорама города зимой / фото: Dezeen

Именно поэтому такой общественный центр должен стать местом сбора людей в холодные вечера.