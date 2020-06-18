В Швеции, на юге страны на территории заповедника Häringe, планируют открыть временный самый изолированный ресторан в мире. Учреждение имеет 6 столиков, и расположены они будут в отдельных живописных местах заповедника от побережья рек и пирса до лесных чащ и полей, на значительном расстоянии друг от друга.

Каждый столик в заведении будут обслуживать индивидуально. Блюда, которые здесь доступны для заказа, разработали шеф-повара ресторана Garba в Стокгольме, сообщает сайт бренда.

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Блюда будут подавать вместе с вином Oddbird, а сам ресторан откроется 22 июня.



Пирс также стал одной из локаций ресторана / Фото Oddbird

Nowhere (нигде) – не идеальное место. Это место без престижа. Неважно, кто ты. Оно не дискриминирует. Оно не является ни инклюзивным, ни эксклюзивным. В нем нет высокомерия, тщеславия и бравады. Это место никого не любит. Никого не ненавидит. Нигде никогда не бывает пунктом назначения,

– говорится в описании ресторана.



Каждый столик имеет индивидуальный дизайн / Фото Oddbird

Идея ресторана принадлежит основателю Мехмету Гюрбюзеру. Он хочет показать местным, что можно, не выезжая за границу, открыть для себя прекрасные природные места, которых мы раньше не замечали.

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В интерьере ресторана использована мебель из вторичного сырья.