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Потерянные памятники: в Армении представили иллюстрации разрушенных зданий страны – фото

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Серия иллюстраций привлекает внимание к модернистской архитектуре Армении
Серия иллюстраций привлекает внимание к модернистской архитектуре Армении / Nasser Ansari

Армянский графический дизайнер и иллюстратор Нвард Эрканян создал серию иллюстраций, которая раскрывает модернистскую архитектуру в Армении. С помощью цветов иллюстратор пытается привлечь внимание к утраченным или недооцененным архитектурным памятникам страны.

Эрканян является соучредителем и куратором фестиваля графического дизайна WHY во Флоренции и соучредителем космического и кураторского художественного коллектива AJZ, сообщает Archdaily.

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Своим искусством дизайнер сосредотачивается на исследовании проблем общественного пространства и культурных достояний.


Изображения предлагают зрителю угадать, о каком здании идет речь / Фото Archdaily

Много уникальных примеров архитектурных работ были потеряны в течение первых 20 лет после независимости в Армении,
– рассказал Нвард Эрканян.

В коллекции представлено много знаковых зданий, таких как Дворец молодежи, фронтальная часть зала под открытым небом московского кинотеатра и другие. Некоторые здания были перестроены, повреждены, снесены, обречены на разрушение.

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Смотрите серию иллюстраций от Нварда Эрканяна:

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Армении Исторические здания Строительство Дом Инновации строительства
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