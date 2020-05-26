Потерянные памятники: в Армении представили иллюстрации разрушенных зданий страны – фото

Армянский графический дизайнер и иллюстратор Нвард Эрканян создал серию иллюстраций, которая раскрывает модернистскую архитектуру в Армении. С помощью цветов иллюстратор пытается привлечь внимание к утраченным или недооцененным архитектурным памятникам страны.

Эрканян является соучредителем и куратором фестиваля графического дизайна WHY во Флоренции и соучредителем космического и кураторского художественного коллектива AJZ, сообщает Archdaily.

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Своим искусством дизайнер сосредотачивается на исследовании проблем общественного пространства и культурных достояний.



Изображения предлагают зрителю угадать, о каком здании идет речь / Фото Archdaily

Много уникальных примеров архитектурных работ были потеряны в течение первых 20 лет после независимости в Армении,

– рассказал Нвард Эрканян.

В коллекции представлено много знаковых зданий, таких как Дворец молодежи, фронтальная часть зала под открытым небом московского кинотеатра и другие. Некоторые здания были перестроены, повреждены, снесены, обречены на разрушение.

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Смотрите серию иллюстраций от Нварда Эрканяна: