Покупка квартиры является довольно важным событием в жизни каждого. Однако радость от переезда на новое место может испортить целый ряд недостатков помещения. Чтобы избежать такого, нужно детально изучить все нюансы, касающиеся будущей квартиры. Что следует знать перед покупкой квартиры и советы экспертов – читайте в материале.

Кроме базовых вещей существует много подводных камней, о которых знают не все, сообщает Дом 24.

К слову: Покупка квартиры: что спрашивать в отделах продаж и как ошибиться с инвестициями – советы

Этаж, уровень шумоизоляции и кто ваш сосед – это именно те вещи, которые стоит знать еще до покупки квартиры.

Как правильно выбрать квартиру в новостройке

Цель покупки

Руководитель отдела продаж Lev Development Иванна Иванкив

Первое, что вам нужно сделать – определить для чего вам нужна квартира: для аренды или проживания,

– советует Иванна Иванкив.

Не забывайте об этом пункте, ведь квартира, которую вы бы приобрели для себя, не всегда совпадает с квартирой, которую вы собираетесь сдавать в аренду.

Да, если вы семейный человек, то будете искать жилье рядом с детским садом и школой, однако потенциальный арендатор может быть молодым карьеристом, что хочет жить возле крупных офисных центров.

Этажность

Не во всех случаях этаж является ключевым / Фото Unsplash

В общем этаж, на котором будет ваша будущая квартира не является ключевым для арендаторов, однако может быть важным именно для вас.

Если квартира на последних этажах, то советуем внимательно посмотреть на верхние перекрытия. Не стесняйтесь спрашивать консультантов о солнечной стороне тоже.

Сервисная компания

Работники сервисной компании ухаживают за домом / Фото LEV Development

Узнайте о сервисной службе, которая будет обслуживать дом. Ведь именно они – ваши будущие помощники при решении всех вопросов. В LEV Development, например, есть собственная управляющая компания – SERVICEHOUSE.

В работе SERVICEHOUSE использует принцип "единого окна", когда вам не нужно обращаться в различные службы и инстанции в зависимости от вопроса. Да, все услуги, ответы или консультации можно получить в одном месте.

Планирование

Этот пункт вряд для кого-то стал неожиданным, однако мы подчеркиваем еще раз, что планирование часто является ключевым при выборе квартиры. Как показывает практика, чем больше ваша семья, тем внимательнее этот вопрос вы будете изучать.

Соседи

Желательно узнать, кто будет вашим соседом / Фото Unsplash

Не всегда возможно узнать кто именно будет вашим соседом. Однако не стоит полностью игнорировать этот вопрос. Ведь у ваших соседей также могут быть различные планы на их квартиры. Возможно кто-то покупает квартиру, чтобы сдавать ее в аренду – лучше узнать об этом раньше.

Шумоизоляция

Еще один важный момент. Если в вашем доме тонкие стены, есть шанс что кто-то вдруг услышит пин-код от вашей банковской карты, о которой вы только подумали. Шутка.

Вас заинтересует: Квартира в аренду: на что стоит обратите внимание при покупке – советы

Однако, если вы действительно хотите приобрести крутую квартиру за разумные деньги – приходите в отдел продаж LEV Development. Вас проконсультируют, расскажут и покажут все, независимо от того для чего вы покупаете квартиру.