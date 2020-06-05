Правительство Финляндии профинансирует строительство музея архитектуры и дизайна в столице страны в рамках борьбы с кризисом, который вызван пандемией коронавируса. Музей получил взнос в размере 60 миллионов евро, как дополнительную часть правительственного бюджета на 1,3 миллиарда евро, чтобы помочь сфере культуры оправиться от коронавируса.

Музей должен появиться на юге Хельсинки, пишет Dezeen.

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В новом здании будут располагаться установки и образцы современной архитектуры.



Финляндия сейчас активно развивает культурную сферу / Фото Dezeen

В музеях мы сейчас концентрируем свои усилия на том, чтобы играть свою роль в восстановлении Финляндии в условиях кризиса, которая влияет на всех. Мы сделаем все возможное, чтобы музей стал местом для всех,

– рассказал директор музея.

Сегодня в Финляндии растет спрос на культурные центры, библиотеки и музеи. Хотя мир переживает глобальную пандемию, в правительстве считают, что это самое время для создания нового пространства.



В библиотеках стало больше посетителей / Фото Dezeen

Хотя для нового здания еще не определили место, сегодня обсуждается Хельсинкской музей Гуггенхайма, который закрылся в 2016 году как раз из-за отсутствия финансирования.

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Открыть новый музей планируют в 2024 году.