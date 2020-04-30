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Преподаватель построил крошечный домик в центре Токио, чтобы быстрее приходить на работу – фото

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Домик оборудован всем необходимым
Домик оборудован всем необходимым / Archdaily

Преподаватель одного из токийских университетов живет за городом и ежедневно должен преодолевать 40 километров, чтобы добраться на работу. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на ежедневные поездки мужчина построил крошечный домик в центре города.

Преподавателю выделили очень маленький участок в Токио – 31,41 метра квадратных. Полноценный дом на такой площади построить почти нереально. Однако мужчина решил попробовать, пишет Archdaily.

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Преподаватель построил дом на 18 квадратных метров и рассказывает, что такой площади вполне достаточно даже для большой семьи.


Внутри есть три отдельные зоны / фото: Archdaily

Для комфортной жизни семейной паре были необходимы лишь несколько вещей: каждый вечер принимать ванну, слушать коллекцию записей дисков, есть рис, отваренный в земляном горшке, и читать любимые книги.


Кухня тоже оборудована всем необходимым / фото: Archdaily

Крыша помещения сконструирована таким образом, чтобы он мог пропускать солнечный свет, но не протекать. Внутри пространство разделено на три зоны: столовая, кухня, спальня. Мебель здесь также адаптирована под площадь.


Инженерное решение помогло получать больше света / фото: Archdaily

На передней улице есть клумба, поэтому мы наслаждаемся ею как нашим садом. В этом доме мы чувствуем город очень близко. Мы очень удивлены, как приятно общаться с городом,
– рассказал владелец дома.


Ванная вынесена на задний двор помещения / фото: Archdaily

Семья живет в этом доме с понедельника по пятницу, а на выходные супруги ездят в свою большую загородную виллу.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Япония Строительство Собственная квартира Дом
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