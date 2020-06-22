Архитекторы создали этот проект, с учетом изменчивости погоды в этом месте, деревянные каюты предлагают посетителям комфортное укрытие летом и осенью.

Основная каюта в Тунгегелене предлагает небольшую столовую, которая хорошо подходит для приема пищи большой компанией. Самый высокий потолок – 4,6 метра, создает пространство для встреч с панорамным видом на окружающий ландшафт.

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Домик также содержит комфортабельный зал, обрамленный большим камином, который призван согреть путешественников.

Дом может поместить до 50 туристов / Фото Archdaily

Одной из последних кабин, которая будет построена на месте, является оригинальная модель салона Fuglemyrhytta в Осло, разработанная Snøhetta, которая стала чрезвычайно популярным местом пешеходных поездок с момента открытия в 2018 году.

Туристическая база издалека / фото Archdaily

Окруженный захватывающим ландшафтом с крутыми горами со всех сторон, Тунгегелен служит идеальной отправной точкой для туристов, желающих завоевать местные ледники группами, а также для семей с детьми.

Больше фото из туристического приюта: