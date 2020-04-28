Пример Индии: как построить дом для большой семьи и не нарушить приватность каждого – фото

В Индии построили "пиксельный" дом для большой семьи. Жилье для 3-х семейных пар с двумя детьми должно было предусматривать места для уединения, а также совместные зоны для всех жителей. Архитекторам удалось справиться с задачей.

По словам архитекторов, вдохновение для дизайна может поступать из самых неожиданных мест. В этом случае разработчики взяли за основу строительный блок с цифровых изображений – пикселя, пишет Archdaily.

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Для начала архитекторы создали садовые зоны внутри дома и использовали открытые поверхности как пространство, которое должно объединить семью.

В доме предусмотрели защищенные балконы, много навесов и "пространств под пространствами", пытаясь предоставить каждой комнате выход в сад, как ответ на жаркий сухой климат региона. В результате получается структура, которая сохраняет достаточно конфиденциальности и открытости одновременно.



В конструкции предусмотрены террасы, навесы и просто частные зоны для жителей / фото: Archdaily

Наиболее яркое проявление пиксельной концепции наблюдается у главного входа, над которым размещен открытый бетонный навес, перфорированный серией квадратных вырезов разной величины.

Заходя внутрь, вы сначала сталкиваетесь с вестибюлем – простым, изящным пространством. Затем посетитель сталкивается с блоком лестницы, который облицован обнаженным кирпичом.



Внутри дома растут растения / фото: Archdaily

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Зелень делает путешествие вверх приятным, поскольку растения, растущие по бокам, предлагают вам прикоснуться к ним, создавая приятное ощущение ходьбы по саду.

Больше фото "пиксельного дома":