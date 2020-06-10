Прямоугольник с идеально ровным фасадом: в Австралии построили геометрически правильный дом
Архитектурная компания FGR Architects построила прямоугольный дом с минималистичным дизайном как интерьера, так и экстерьера. Внешне дом похож на контейнер, стоящий на вершине холма. Линейная структура помещения делает его вытянутым, но довольно узким. В длину здание имеет 30 метров, а в ширину 11.
Кроме жилых пространств дом предлагает гараж на 3 автомобиля, пишет Archdaily.
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Здание сделано из бескаркасной стены, что помогает создать общую прозрачность и позволяет дому дышать. Одна половина – это жилая площадь, укомплектованная открытым застекленным фасадом, а вторая – частное пространство, которое висит над землей. Здесь размещаются три спальни и две ванные комнаты.
На заднем дворе дом также имеет небольшую террасу и бассейн / Фото Archdaily
В общем дом имеет площадь в 340 квадратных метров.
Большие окна пропускают много солнца, создавая естественную и органическую атмосферу, которая дополнена темным интерьером и элементами декора.
Интерьер здесь минималистичный / Фото Archdaily
У здания есть прекрасное ощущение прозрачности, изнутри вы сможете увидеть любую сторону дома и чувствовать на себе взгляды снаружи,
– так охарактеризовал дом один из архитекторов.
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Несмотря на холмистую местность, дом стоит на выгодном месте / Фото Archdaily