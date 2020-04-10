Продолжение океана: в Испании построили "бесконечный" дом – фото

В испанском городе Кадис, что на берегу Атлантического океана, архитектор построил дом, который символизирует бесконечность океана. Часть дома расположена в каменной скале.

Город Кадис расположен на юге Испании, недалеко от Гибралтара, месте где все корабли из Средиземного моря выходили в Атлантический океан, пишет Archdaily.

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Именно в таком месте возвели дом. По замыслу, он должен быть похожим на пристань, которая обращена к морю. Само сооружение внешне похоже на подиум, увенчанный горизонтальной плоскостью



Дом расположен на юге Испании/ фото: Archdaily

Здесь жители должны почувствовать очерченную океаном линию горизонта. Крыша является гармоничным продолжение скалы, а большая свободная площадь на крыше кажется бесконечной и выходит в такое же бесконечное море.



Единственная полноценная внешняя стена дома обращена к морю / фото: Archdaily

Мы хотели, чтобы этот дом был способен не только заставить время стоять на месте, но и остаться в сознании и сердцах человечества. Дом бесконечного,

– рассказал архитектор Альберто Баэза.



Интерьер дома выполнен в белых цветах / фото: Archdaily

Чтобы сделать плоскую крышу, архитектору пришлось возвести коробку с 20-метровой фронтовой стеной. Дом имеет два этажа, часть из которых в сплошной скале. Именно поэтому полноценной внешней стеной является лишь одна.

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Вход в дом тоже необычный. Зайти внутрь можно через своеобразную "траншею" в виде лестницы, которые расположены на крыше.