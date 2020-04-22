Продолжение природы: фото и концепция дома в Индии

Этот дом расположен среди приусадебных участков возле села, гармонирует между естественной и созданной человеком средой. Дизайнерский подход заключался в создании здания, которое станет фоном и сольется с окружающей средой.

План усадьбы включает двор и частное пространство, соединенные через проход. Подробно описывает нестандартный дом в Индии Archdaily.

Читайте также Дом-мост: красивые фото L-образной резиденции в горах Канады

В этом проекте есть гостиная, столовая, кухня, спальня и комната для гостей.



Дом будто вырублен из камня / фото: Archdaily

Во дворах встроені полезные пространства, такие как внутренний дворик, бассейн и небольшой коридор. Эти отдельные пространства создают ощущение комфорта и непринужденную атмосферу в доме.



Все комнаты в доме хорошо освещаются / фото: Archdaily

Открытый потолок украшенный бамбуковыми занавесками, с зеленой кровлей на террасе. Здание сохраняет воду, что помогает подпитывать насаждения.