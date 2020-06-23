В немецком городе Гейдельберг на площади в 100 гектаров размещается бывший военный городок. После многих лет простоя его планируют превратить в новый квартал города. Как предполагают интегрировать новый район с участием местной архитектурной фирмы KCAP – смотрите в материале.

Фирма КСАР занимается большими ландшафтными проектам в Германии, сообщает Archdaily.

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Целью было разработать стратегию развития городского района, который ориентирован на будущее, несмотря на то, что он застрял в прошлом,

– рассказала Анук Куйтенбруэр, одна из разработчиц.

После реновации здесь появится много общественных пространств / Фото Archdaily

Проект ориентирован на устойчивость, мобильность и диджитализацию. Всего в будущем здесь будет проживать около 10 000 человек, а в офисах работать 5 000 человек.

Район был немного изолированным от остального города / Фото Archdaily

Новый квартал города будет иметь много открытых пространств и будет мобильным. Район поделят на 5 различных микрорайонов, которые обеспечат современные условия жизни и работы.

Инфраструктура здесь станет еще более развитой, чем в центре Гайдельберга / Фото Archdaily

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Планируется строительство дополнительных автомобильных дорог, велодорожек и парков. В микрорайоне будут ездить трамваи, а жители получат много современных офисов.