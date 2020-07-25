Крупнейшая в Европе компания кровельных материалов BMI Group раскрывает возможности "синих" и "зеленых" крыш. Имеются в виду экологические разработки, которые позволяют собирать дождевую воду, избегать перегрева помещений и выращивать пищу. Больше о преимуществах таких технологий и фото крыш – в материале.

BMI провели собственное исследование, которое наглядно показало преимущества экологических крыш, сообщает Dezeen.

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На самом деле и "синие" и "зеленые" крыши внешне напоминают обычный газон на крыше. Разница в функциях – так называемая "синяя" крыша состоит из короткого газона со сложной дренажной системой. В его функции входит сбор воды в специальные резервуары, которую затем используют в бытовых нуждах.



Классический пример "синей" крыши / Фото Dezeen

"Зеленая" крыша имеет масштабные насаждения и толстый слой грунта. Такие крыши чаще всего выполняют функцию парка для жителей дома. Часто "зеленые" крыши больше напоминают леса или огороды на крышах многоэтажных или частных домов.



У зеленых несколько другая функция / Фото Dezeen

Однако, по мнению специалистов кровельной компании, важность экологических крыш сегодня недооценена. Так, лишь 25 процентов архитекторов заинтересованы в кровельных покрытиях, которые увеличивают биоразнообразие и зеленые насаждения.



Впрочем, обе крыши позволяют избежать перегрева помещения / Фото Dezeen

Крыши исторически были недостаточно используемой частью здания,

– рассказали в BMI.



Крупнейшим заказчиком сегодня является Париж / Фото Dezeen

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Компания участвует в нескольких проектах озеленения кровель в Париже, поскольку город поставил целью реализовать 100 гектаров зеленых крыш до конца 2020 года.