Архитектурная студия UNStudio в сотрудничестве с разработчиками Йохан Кройфф Арены разработали план корейского национального футбольного центра в Сеуле. Комплекс будет включать два футбольных стадиона, тренировочные поля и даже музей.

В марте этого года в Южной Корее объявили конкурс на разработку футбольного центра. Власти страны всячески стараются пропагандировать здоровый образ жизни среди населения, сообщает Archdaily.

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После завершения строительства футбольный центр должен стать детско-юношеской футбольной школой и базой для национальной сборной Кореи.



Новый футбольный центр построят неподалеку Сеула / фото Archdaily

UNStudio – нидерландская фирма, которой не случайно поручили разработку проекта. По мнению властей Кореи, Нидерланды являются большой футбольной нацией.



Так будет выглядеть крытый стадион изнутри / Фото Archdaily

В Нидерландах мы понимаем важность подготовки футболистов с юных лет. Мы много инвестируем в нашу молодежь, а также в новые технологии и современные подходы к обучению,

– рассказал Бен ван Беркель, основатель и главный архитектор UNStudio.



Также на территории центра будут воспитывать молодых спортсменов / Фото Archdaily

Общая площадь комплекса составляет более 450 тысяч квадратных метров. Кроме двух стадионов, многих тренировочных полей и музея, здесь разместят беговые дорожки, общежитие, рекреационный и лечебный центр.

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Смотрите видеопрезентацию футбольного центра в Корее: