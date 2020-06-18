27 января 1756 года в австрийском городе Зальцбург родился известный на весь мир композитор Вольфганг Амадей Моцарт. Не только музыка художника привлекает его фанатов, но и дом где он родился. Как выглядит дом Моцарта – смотрите в нашем материале.

Найти дом Вольфгана Моцарта можно найти по адресу Гетрайдегассе 9, сообщает Дом 24.

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Семья композитора жила по указанному адресу с 1747 до 1773 года. Сегодня в здании обустроен музей, в котором можно увидеть семейные документы, портреты, и даже старинные музыкальные инструменты.

Здание расположено в центре города / Фото Mozarteum

Как выглядит дом Моцарта

Внутри

Сохранилось немало оригинальной мебели / Фото Mozarteum

Квартира у семьи композитора была довольно просторной. Здесь есть много больших залов, среди которых выделяется танцевальный зал, где у юного Моцарта было фортепиано. Внутри здание было неоднократно реставрировано, однако в целом сохранило свой первозданный вид. Особенно показательной является примитивная кухня в доме.

Снаружи

Вход в музей платный / Фото Mozarteum

Всего здание имеет пять этажей. Фасад здесь окрашен в яркий желтый цвет, с которым контрастируют белые рамы окон. Также снаружи дома красуется национальный флаг Австрии, а летом в окна выставляют свежие цветы.

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