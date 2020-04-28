Противоэпидемическая башня и вертикальный парк: 3 лучшие проекта небоскребов в 2020 году – фото

Журнал eVolo опубликовал названия трех лучших проектов небоскребов, которые разработали в 2020 году. Новые сооружения бросают вызов тому, как мы понимаем вертикальную архитектуру и ее связь с окружающей средой.

Специальное жюри рассмотрело более 470 различных проектов, а победителей оказалось только трое, пишет Archdaily.

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Среди претендентов были небоскреб, который можно построить в условиях вечной мерзлоты, предложение о повторном назначении самолетов, вышедших из эксплуатации, вертикальный кибер-центр и прочее.

К вашему вниманию 3 лучших проекта для небоскребов в 2020 году

EPIDEMIC BABEL

На волне эпидемии, которая охватила мир в 2020 году, первое место досталось противоэпидемической башне, которую разработали в Китае.



Башня легко трансформируется в большую больницу / фото: Archdaily

Проект предусматривает быстрое развертывание небоскреба во время вспышки эпидемии. Здание состоит из стального каркаса, в который заранее вмонтированы больничные палаты. Их будут использовать для помощи инфраструктуре министерства здравоохранения Китая в случае вспышки новой эпидемии.

EGALITARIAN NATURE

Этот проект является техногенным вертикальным парком, который будет доступен в плотных городских застройках.



Такие парки могут стать ближайшим будущим человечества / фото: Archdaily

По мнению разработчиков из США, в будущем такие парки могут обеспечить доступ к природе для жителей больших городов с высокой плотностью застройки вроде Нью-Йорка, Токио или Шанхай.

Coast Breakwater

Эта разработка появилась в результате проблем с глобальным потеплением и увеличением уровня воды в океанах. Так как первыми пострадают прибрежные территории, то именно для них разработан "небоскреб на воде" от тайваньских архитекторов.



Небоскреб стоит высоко над водой / фото: Archdaily

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Проект базируется на традиционных формах строительства в Сенегале. План небоскреба вдохновлен традиционной местной деревянной архитектурой – системой столбов, арок и натяжных конструкций.