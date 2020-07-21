На юге Чили близ города Коронель местный архитектор построил две смотровые башни. Сооружения имеют полости внутри, а построены они из деревянных решеток. Самое интересное, что башни предлагают панораму только на окружающие болота.

Архитектор стремится открыть "другую красоту", о которой часто забывают туристы, ведь посещают обычно только города, пишет Archdaily.

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Строя две смотровые башни, архитектор стремится "выровнять" количество смотровых площадок, которые располагают обычно в городах.



Вокруг расположены только болота/ Фото Archdaily

Природные пространства, такие как болотные угодья, лиманы, лагуны или холмы, часто пустуют и обделены вниманием. Несмотря на это, благодаря их красоте, такие общественные пространства как обзорные башни, способные улучшить качество жизни местных и приманить сюда туристов.



Сооружения полностью деревянные/ Фото Archdaily

Именно поэтому архитектор предлагает две смотровые башни, расположенные на двух концах большого болота. Оба сооружения имеют квадратную форму и небольшую смотровую площадка наверху.



Так выглядит макет обзорной башни / Фото Archdaily

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С архитектурной точки зрения обе башни ставят своей целью доказать теорию о том, что такие просторы способны выполнить роль разовой инвестиции, превратив подобные места в консолидированные публичные пространства.