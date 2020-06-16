Японская архитектурная фирма построила новый офис в городе Тоттори, расположенном на берегу Японского моря. Помещение предназначается для работников компании Daikin, которая производит кондиционеры. Офис расположен в окружении деревьев недалеко от пляжа.

На этом месте уже было небольшое помещение, которое архитектурная компания достроила, пишет Archdaily.

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Нынешняя постройка состоит из помещения для обучения, нескольких десятков рабочих мест и рецепции. Дополнение предлагает еще одно помещение для проведения тренингов, конференц-зал и дополнительное крыло для размещения работников.

Здание имеет форму волны / Фото Archdaily

План здания изогнут в соответствии с ландшафтом так, чтобы не нарушить пейзаж моря и зелени рядом. Конференц-зал предлагает пространство для различных мероприятий, таких как международная конференция или музыкальный концерт.

В новом корпусе есть гостиничные комнаты для работников / Фото Archdaily

Помещение оборудовано точечными кондиционерами, однако для достижения лучшего энергосбережения, здесь используют сенсорное кондиционирование.

С противоположной стороны офиса у работников есть доступ в лес / Фото Archdaily

Раньше здесь было помещение посреди песчаных дюн, позже его обсадили деревьями, а после обеих мировых войн оно было заброшено на долгие годы. Однако сегодня архитекторы решили вдохнуть новую жизнь в старое помещение, а в 2020 году деревьев станет лишь больше.

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Большие окна позволяют сэкономить на освещении / Фото Archdaily