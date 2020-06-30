В китайском городе Шанхай построили офисный кампус, который больше похож на жилой комплекс. Вокруг зданий раскинулся большой сад с пешеходными дорожками, а рядом есть набережная.

Дома расположены так, чтобы сделать площадку более открытой, сделав проект живым и приветливым пространством, пишет Archdaily.

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Шанхай является довольно шумным городом, а спокойный офисный центр должен дать этому району немного покоя. Сами дома имеют многочисленные лоджии, которые можно заметить за цветными керамическими трубками. Такой внешний вид зданий является современной интерпретацией бамбука с использованием китайского ноу-хау.

Все здания имеют белый внешний вид и темный цокольный этаж / Фото Archdaily

Все здания имеют похожий внешний вид, однако отличаются в зависимости от своего расположения на участке.

Территория вокруг домов грамотно продумана / фото Archdaily

Мы любим демонстрировать материалы в домах: их свойства, плотность, цвета и текстуры. Таким образом, студия Ferrier Marchetti рассматривает все проекты одинаковой стоимости, рисуя красоту даже в самом простом из них,

– рассказали создатели проекта.

В интерьере преобладают светлые тона и блестящие полы.

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Смотрите фото офисного кампуса в Шанхае: