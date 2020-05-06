Ради безопасности: в Португалии построили жилье с рыболовной сеткой над двором – фото

В маленьком селе в Португалии появился необычный для этой местности двухэтажный дом. Он частично погружен в землю, соответственно, на таком же уровне расположен внутренней двор. Для того, чтобы случайно не провалиться во двор, владельцы натянули рыболовную сетку над ним.

Дом здесь стоит уже много лет, но сейчас он получил серьезную реконструкцию по просьбе владельцев, пишет Archdaily.

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Ранее первый этаж служил убежищем для животных, а на втором располагалась небольшая жилая зона.



Интерьер первого этажа выполнен в стиле минимализм / фото: Archdaily

После реконструкции семья живет на двух уровнях. На первом обустроили гостиную, кухню и ванную, а на втором расположились спальни.



Расположение двориков обусловлено ландшафтом участка / фото: Archdaily

Два внутренних дворика тоже решили сохранить, чтобы внутрь проникало больше естественного света. Однако для безопасности жителей их решили накрыть рыболовными сетями.



Сетка натянута над всем пространством двора / фото: Archdaily

Специальным было намерение сохранить историю здания и добавить к нему современные элементы. Внешне прочность камня и бетона контрастирует с белым и деревом, что успокаивает легкий живой интерьер.

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Дом не просто облицован камнем, он является основным материалом для здания/ фото: Archdaily