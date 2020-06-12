На Западе Великобритании построили пристройку к старинному коттеджу. Ее особенность в том, что она предназначена исключительно для чтения книг. Жилье вместе с пристройкой расположены далеко от населенных пунктов возле одной из магистралей.

Коттедж Котсвальдов построен в XVII веке на территории заповедной зоны, сообщает Archdaily.

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По словам архитекторов, ключевой особенностью дома для чтения является его стеклянные стены, которые полностью исчезают за тремя деревянными шкафами.



Домик стоит в заповедной зоне / Фото Archdaily

Книжные шкафы также образуют структуру здания, поддерживая консольную зеленую крышу. Таким образом создается сюрреалистическая гостиная на свежем воздухе.



Один из углов домика не имеет стены / Фото Archdaily

Одна часть крыши стала настилом над террасой и открывает посетителям вид на долину и холмы. По замыслу, современная пристройка должна контрастировать со старым коттеджем рядом.



Контраст создается также из-за разного цвета стен внутри и снаружи / Фото Archdaily

Проект содержит многофункциональную мебель, которую можно использовать как внутри, так и снаружи в зависимости от погоды.



Комфортные диваны и кресла способствуют концентрации / Фото Archdaily

Облицовка домика для чтения обусловлена технологией обугливания бруса. Именно такой материал использовали в облицовке.

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