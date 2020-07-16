Рай на земле: на Мальдивах открыли огромный отель, который частично построен на воде
Мальдивы в восприятии большинства туристов являются прекрасным и идеалистическим местом. Недавно на одном из островов построили огромный роскошный отель со всеми необходимыми удобствами. Здесь туристам предложат лагуну, пляж, прибрежную зону и джунгли.
Местные здесь живут в балансе с природой и полностью зависят от торговли, технологий и туризма, сообщает Archdaily.
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Отель кроме номеров предлагает жителям водный амфитеатр и спа. К тому же на пляжной зоне есть два ресторана и центр дайвинга. Общая площадь отеля составляет примерно 4787 квадратных метров.
Мальдивы являются островами рифтового происхождения / Фото Archdaily
Концепция отеля здесь ориентирована на сохранение островной флоры и фауны, а сам отель похож на большое островное село, что характерно для этой части мира.
Так выглядит один из отелей / Фото Archdaily
Также при строительстве отеля использовали только местную древесину и местную рабочую силу. Присутствие стали или бетона здесь сведено до минимума.
Персонал, который будет обслуживать курорт, обитает преимущественно на соседних островах и будет работать здесь только во время высокого сезона.
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