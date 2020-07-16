Мальдивы в восприятии большинства туристов являются прекрасным и идеалистическим местом. Недавно на одном из островов построили огромный роскошный отель со всеми необходимыми удобствами. Здесь туристам предложат лагуну, пляж, прибрежную зону и джунгли.

Местные здесь живут в балансе с природой и полностью зависят от торговли, технологий и туризма, сообщает Archdaily.

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Отель кроме номеров предлагает жителям водный амфитеатр и спа. К тому же на пляжной зоне есть два ресторана и центр дайвинга. Общая площадь отеля составляет примерно 4787 квадратных метров.

Мальдивы являются островами рифтового происхождения / Фото Archdaily

Концепция отеля здесь ориентирована на сохранение островной флоры и фауны, а сам отель похож на большое островное село, что характерно для этой части мира.

Так выглядит один из отелей / Фото Archdaily

Также при строительстве отеля использовали только местную древесину и местную рабочую силу. Присутствие стали или бетона здесь сведено до минимума.

Персонал, который будет обслуживать курорт, обитает преимущественно на соседних островах и будет работать здесь только во время высокого сезона.

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