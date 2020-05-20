Растения на крыше: пример модернистской архитектуры на Голливудских холмах – фото

Американский архитектор Марк Торп спроектировал резиденцию для коллекционеров искусства, чтобы привлечь модернистскую архитектуру в Голливуд. Особенностью дома является его крыша, в которой сделаны прорези для роста деревьев.

Идея построить модернистское помещение возникла после исследования архитектора, которое выявило, что в США очень мало сооружений именно в этом архитектурном стиле, пишет Dezeen.

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Проект рассчитан на 465 квадратных метров и построен из простых материалов, среди которых бетон, сталь, дерево и стекло.



Несмотря на строгость материалов, дом является дружественным к экологии / фото: Dezeen

Бетонную крышу поддерживают колонны, а во дворе располагается бассейн в виде буквы "Г". Внутри интерьер разделен на три зоны, среди которых галерея, бытовая зона и зона для отдыха. В частности, из комнат для отдыха открывается великолепная панорама на Лос-Анджелес.



Архитекторы решили не вырубать деревья / фото: Dezeen

Кроме эстетики модернистских зданий, архитектор также опирается на идеи экологической ответственности и инфраструктурной независимости, которые он идентифицирует как самодостаточность.



Из столовой открывается панорама на Лос-Анджелес / фото: Dezeen

Так, сооружение оборудовано солнечными панелями и технологией сбора воды.

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Планируется, что строительство жилья начнется уже в конце 2020 года / фото: Dezeen