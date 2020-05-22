Как разделить большой дом на отдельные квартиры: полезный пример из Ирана

В Иране владелец большого трехэтажного дома в городе Креманшах, решил разделить его на две отдельные квартиры для себя и своего сына. В результате дом из обычного жилого здания превратился в городскую достопримечательность с элегантным и впечатляющим визуальным качеством.

В целом дом имеет площадь в 312 квадратных метров, сообщает Archdaily.

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Перед дизайнерами стояла задача создать простой интерьер, но интересный и экстраординарный экстерьер.



Снаружи дом обшит деревом / фото: Archdaily

Учитывая пропорции высоты и ширины здания, мы создали квадрат с трещиной в нем, превратив здание в скульптуру прямо посреди улицы. Это решение не только подчеркивает вход внутрь, но и разделяет внутреннее пространство на зоны, – рассказали в дизайнерской фирме.

Просторный и удивительно светлый дизайн интерьера здесь обеспечивает древесина и кирпич. Совсем иную среду создали в спальнях клиентов, здесь обеспечили подвесной мост через атриум.

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К тому же, разделение на разные квартиры здесь четко видно как снаружи так и изнутри.

Смотрите больше фото преобразования дома: