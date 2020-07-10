Шпиль известного парижского собора Нотр-Дам де Пари, который был разрушен в результате масштабного пожара, планируют реставрировать согласно с его оригинальным готическим дизайном. Ранее ходили слухи, что после реставрации шпиль будет иметь современный дизайн.

Планами реставрации культового сооружения поделился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BBC.

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Таким образом, Макрон положил конец всем слухам, что шпиль будет перестроен в современном стиле. В администрации президента Франции объяснили, что процесс устройства международного конкурса на восстановление шпиля, мог вызвать ненужные задержки.

Дело в том, что Эммануэль Макрон стремится завершить реконструкцию уже к 2024 году, когда в Париже запланированы летние Олимпийские игры.



Нотр-Дам до пожара/ Фото Unsplash

Весной прошлого года собор Парижской Богоматери охватил масштабный пожар, который разрушил часть крыши сооружения и полностью уничтожил башню над ним.



Так выглядит собор сейчас / Фото Unsplash

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Первый шпиль собора вообще был построен еще в XIII веке, но из-за повреждения он был снесен в конце XVIII века. Уже в середине XIX века его заменили по проекту Эжена Виоле-ле-Дука.