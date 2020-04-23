Реставрацию Нотр-Дам де Пари остановили из-за пандемии: на какой стадии восстановление собора

Из соображений безопасности реставрационные работы в Соборе Парижской Богоматери остановили. Причиной является бюрократия и карантинные ограничения во Франции. Впрочем даже по состоянию на сейчас реставрация культового сооружения уже продвинулась далеко. Что именно уже успели сделать строители – читайте в материале.

Недавно исполнился год после масштабного пожара в одном из величайших соборов Франции и всего мира – Нотр-Дам де Пари, пишет Archdaily.

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Почти сразу после ликвидации пожара, во Франции взялись за реставрацию собора. Проектом и строительным участком руководит генерал Жан-Луи Джорджлин, назначенный президентом Франции, а главным архитектором является Филипп Вильнев.



За пожаром наблюдал весь мир / фото: Archdaily

Первоочередной задачей было обеспечить стабильность здания, чтобы не допустить обвала. Поэтому строители установили специальные рамы для поддержки потолка, а поврежденные столбы были укреплены. Сейчас работы по стабилизации почти закончены.



Здание понесло серьезный ущерб / фото: Archdaily

Средневековый шпиль, который обрушился в результате пожара могли восстановить до 23 марта, однако пандемия внесла свои планы, поэтому леса там до сих пор стоят.



Несмотря на быстрые темпы восстановления, финального результата не стоит ждать в ближайшее время / фото: Archdaily

Также во Франции обсуждают элементы кровли, которые используют на крыше. Витражи, сокровищница, скульптуры, декор и светильники изъяты и реставрируются, а три розы на фасадах обновляются на месте.



Строительные леса стоят со всех сторон / фото: Archdaily

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Официально французские власти пока не объявила как будет выглядеть собор после окончания работ, поэтому архитекторы со всего мира до сих пор предлагают свои варианты финального внешнего вида Нотр-Дам де Пари.

Финальный вид собора должен быть максимально приближен к своему первоначальному варианту / фото: Archdaily