В селе Солонка, что возле Львова, выставили на продажу элитный особняк. Дом, вероятно, принадлежит семье ректора Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного генералу Павлу Ткачуку, за почти 2 миллиона долларов. Больше про особняк – читайте в материале.

Объявление о продаже появилось на сайте OLX еще 7 июля, сообщает Дом 24.

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По данным СМИ, особняк принадлежит ректору Академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного генералу Павлу Ткачуку, хотя он никогда не фигурировал в декларации генерала.

Особняк расположен неподалеку от улицы Стрыйской / Фото OLX

Из сообщения о продаже известно, что дом имеет площадь 650 квадратных метров. Кроме самого жилья продается также земельный участок на 30 соток земли. Всего особняк имеет 3 полноценных этажа и один цокольный.

Интерьер здесь роскошный на всех этажах / Фото OLX

На первом этаже расположен рабочий кабинет и 2 зала. На втором этаже 2 спальни, гардероб, санузел. На третьем этаже 4 спальни, гостиная, санузел, гардероб, 2 балкона. На цокольном этаже есть еще одна комната, санузел, кухня. Сделан ремонт из качественных материалов. Индивидуальное отопление,

– говорится на сайте OLX.

Земельный участок здесь также немаленький / Фото OLX

По документам дом принадлежит племяннице Петра Ткачука Анне Сенаторовой и ее мужу Денису Сенаторову. На пару также зарегистрированы земельные участки, на которых расположен дом.

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